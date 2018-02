Advies SodM: gaswinning moet omlaag naar 12 miljard kuub

Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) adviseert minister Eric Wiebes (VVD) van Economische Zaken en Klimaat om de gaswinning zo snel mogelijk omlaag te schroeven naar 12 miljard kuub gas per jaar. Dit is nodig om de veiligheid van de Groningers te verbeteren.

Op dit moment wordt er 21,6 miljard kuub gas per jaar gewonnen. In het regeerakkoord staat al dat het niveau binnen vier jaar naar 20,1 miljard kuub moet. Volgens het SodM is verdere verlaging nodig om 'met redelijke zekerheid onder de veiligheidsnorm uit te komen'.

Loppersumclusters dicht

Verder adviseert het SodM om de 'Loppersumclusters' te sluiten. Dit zijn de gasputten bij Ten Post, Overschild, De Paauwen, 't Zandt en Leermens. Hiermee moet het risico op verdere en mogelijk zwaardere aardbevingen worden voorkomen.

De locaties staan nu in de zogenoemde waakvlamstand en bij flinke vorst kunnen ze vol worden opengedraaid waardoor er mogelijk zwaardere bevingen kunnen ontstaan.

Schommelingen beperkt

Het nabijgelegen Bierum-cluster mag wel openblijven. Maar schommelingen in het winningsniveau moeten per direct beperkt worden tot maximaal 20 procent omdat deze reacties kunnen uitlokken in het gebied bij Loppersum waardoor daar bevingen worden veroorzaakt.

De reden voor dit advies is de beving van Zeerijp van onlangs met een kracht op 3.4 op de Schaal van Richter. Het SodM heeft eerder al aangegeven dat de gaswinning verder omlaag moest, maar dit werd genegeerd door het Kabinet.

Het SodM verwacht met deze productiemaatregelen terug te kunnen naar code groen.

Bevingen in Groningen blijven

Op de persconferentie in Den Haag zegt inspecteur-generaal Theodor Kockelkoren dat er te weinig kennis om de toekomst van de gevolgen van aardgaswinning te voorspellen.

Kockelkoren benadrukt dat Groningen last blijft houden van aardbevingen. 'Deze maatregelen zullen bevingen flink reduceren, maar de kans op aardbevingen blijft bestaan', zegt Kockelkoren. 'Maar dit is een belangrijke stap. Nieuwe maatregelen zijn in de toekomst nodig.'

Wiebes aan zet

De bal ligt nu bij minister Wiebes. Naar verwachting komt hij over twee maanden met een nieuw winningsbesluit. Het is de vraag of hij hierbij de veiligheid van de Groningers vooropzet of dat hij zich laat leiden door de leveringszekerheid dat nodig is om Nederland, maar ook andere landen van gas te voorzien.

