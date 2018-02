Groningse boeren protesteren in Den Haag: 'Als je dat hoort, word je laaiend'

Groningse boeren zetten donderdag met dertig tractoren op diepladers koers naar Den Haag om duidelijk te maken dat voor hen de maat vol is. De agrariërs demonstreren daar tegen de gebrekkige afhandeling van aardbevingsschade.

Om 09.30 uur vertrokken de boeren vanuit Garsthuizen, om via de stad Groningen naar het Malieveld in Den Haag te rijden. In hun kielzog reizen ook zo'n honderd fakkeldragers en andere sympathisanten mee per bus. Inzet van de demonstratietocht is dat er financiële verantwoordelijkheid wordt genomen voor de bevingsschade door gaswinning.

Laaiend

Mede-organisator van de actie is Ate Kuipers. 'Gisteravond werd in het televisieprogramma Nieuwsuur duidelijk dat voor duizenden boerenbedrijven en andere agrarische bedrijven in het nieuwe schadeprotocol nul komma nul is geregeld. Als je dat hoort, word je laaiend. Wij willen garanties', motiveert hij de demonstratietocht.

Officiële vergunning

'Vanaf 12:00 uur rijden we van Groningen vreedzaam naar het Malieveld in Den Haag', vervolgt Kuipers. Een officiële vergunning voor de tocht is er niet. Toch verwacht hij niet dat de politie de agrariërs tegenwerkt. 'We hebben dit heel goed georganiseerd en de tocht is netjes bij het politiekorps aangekondigd. Achter de schermen wordt nu onderhandeld, zodat we gewoon onze gang kunnen gaan.'

'Wij zijn geen aapjes'

Vanaf het Malieveld is het de bedoeling dat de boeren en de fakkeldragers naar het Binnenhof trekken. Kuipers hoopt niet dat deze actie wordt tegengewerkt. 'Als we plotseling moeten afstappen en in de binnenstad van Den Haag worden geweigerd, weet ik niet hoe er wordt gereageerd.'

'Boeren uit Groningen zijn geen aapjes die in een tractor gaan zitten en alleen maar komen kijken hoe mooi Den Haag is. Wij komen juist om een duidelijk signaal af te geven naar de Nederlandse regering, maar ook richting Shell en ExxonMobil. De maat is vol', stelt Kuipers.

Op het Binnenhof zullen de tractoren een bescheiden front vormen. 'We richten de koplampen van onze tractoren daar richting Het Torentje. Dan kan minister Rutte de documenten over het aardgasdossier wat beter lezen', legt hij uit.

Overleg

Kuipers laat weten dat de Groningse boeren vandaag niet alleen staan. 'De solidariteit is ook uit de rest van het land zeer groot. Vanuit Midden-Nederland hebben veel boeren en loonwerkers al verbolgen gereageerd op het feit dat wij ons van de politie eventueel niet op een nette manier mogen opstellen in Den Haag. Maar ik heb vertrouwen dat de politie zal meewerken. Er is goed overleg en ze zullen ons standpunt ongetwijfeld begrijpen.'

