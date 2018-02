Deel dit artikel:











Is Mahi fit genoeg voor Vitesse-uit? Mimoun Mahi juicht na de 3-1 tegen Heracles Almelo. (Foto: JK Beeld)

Mimoun Mahi is vrijdagavond een twijfelgeval voor de uitwedstrijd van FC Groningen bij Vitesse. Later vandaag wordt bekeken of en hoe lang de clubtopscorer kan spelen.

Mahi verliet zowel woensdag als donderdag vroegtijdig het trainingsveld. Hij is de enige speler met fysieke klachten. Nieuweling Deyovaisio Zeefuik zit wel bij de selectie. Ajdin Hrustic staat paraat om zijn rentree te maken mocht Mahi niet kunnen spelen. Hrustic maakte op 20 oktober voor het laatst speelminuten in het groenwit. Hij kreeg twee keer geel tegen Willem II en moest na 22 minuten al met rood van het veld. Sindsdien speelde hij niet weer. Oud-FC'er Tim Matavz is eveneens inzetbaar komende vrijdag. Hem hangt een schorsing boven het hoofd na een elleboogstoot tegen SC Heerenveen-verdediger Denzel Dumfries. Maar Vitesse ging in beroep tegen de straf, waardoor de Sloveense spits 'gewoon' kan spelen. Hoe zit het met de vorm? De Arnhemers bezetten de zesde plek in de Eredivisie. De ploeg van trainer Henk Fräser is de laatste drie duels ongeslagen. Op bezoek bij PEC Zwolle en Sparta werd gewonnen. Thuis tegen SC Heerenveen werd het 1-1. De laatste thuiszege in de Eredivisie dateert van 26 november, toen ADO Den Haag met 2-0 werd verslagen. FC Groningen gaf vorige week een 3-1 voorsprong uit handen tegen Heracles Almelo. Uiteindelijk werd het 3-3 in het Noordlease Stadion. In de laatste zeven duels verloor de FC slechts één keer. Transfers In de afgelopen periode raakte FC Groningen vijf spelers kwijt. Todd Kane (terug naar Chelsea en opnieuw verhuurd aan Oxford United), Etiënne Reijnen (Maccabi Haifa), Oussama Idrissi (AZ), Danny Hoesen (definitief naar San José Earthquakes) en Ruben Jenssen (verhuurd aan 1.FC Kaiserslautern). Alleen Deyovaisio Zeefuik van Ajax kwam erbij. Hij speelt de rest van het seizoen op huurbasis bij de FC. Vitesse verloor Milot Rashica aan Werder Bremen en stuurde huurling Charlie Colkett naar Chelsea. Roy Beerens werd aangetrokken van het Engelse Reading en is vrijdagavond speelgerechtigd. Bij Sparta Praag vonden de Arnhemers hun beoogde rechtsback: Vyascheslav Karavaev (22). Hij kan tegen FC Groningen nog niet in actie komen. FC Groningen Live Vitesse - FC Groningen is vrijdagavond live te volgen bij RTV Noord. Op Radio Noord presenteert Niiwino Geertsema vanaf 19.30 uur FC Groningen Live. Naast hem zit analist Barend Beltman. Vanuit het stadion doet Elwin Baas verslag. Liveblog Daarnaast is het duel te volgen via het liveblog in de app en op de website. Vitesse - FC Groningen begint vrijdagavond om 20.00 uur. Deze elf spelers staan vermoedelijk in de basis: Padt; Te Wierik, Memisevic, Van Nieff, Warmerdam; Reis, Van de Looi; Hrustic, Drost, Doan; Van Weert. Lees ook: - FC Groningen laat doelstelling play-offs Europees voetbal varen

- 'FC Groningen loopt enorm risico; stel doelstelling bij' (analyse)

- 'FC Groningen wil Hennie Spijkerman als assistent van Buijs'