- 'Advies SodM moet direct worden opgevolgd' (update)

De PvdA en GroenLinks willen dat minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) het advies van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) met onmiddellijke ingang opvolgt.

'Minder gaswinning is noodzakelijk voor de veiligheid van Groningen. En voor het beperken van nog meer en nog grotere schades. Daar mag nu niet nog langer mee gemarchandeerd worden', stelt PvdA-Kamerlid Henk Nijboer in een eerste reactie.

Vijf jaar verder

GroenLinks-Kamerlid Liesbeth van Tongeren wil ook onmiddellijk actie.

'Goed dat nu, net als in 2013, de toezichthouder adviseert dat de winning fors lager moet. Rutte II heeft dat advies jarenlang genegeerd. We zijn nu vijf jaar verder, vijf jaar ellende, vijf jaar schades en nóg een zware beving. Ik ga er vanuit dat de minister en de bedrijven dit duidelijk advies deze maand nog opvolgen', aldus Van Tongeren.

Snel stikstoffabriek

Gedeputeerde Eelco Eikenaar vindt dat 'alles uit de kast moet' om de gaswinning snel naar 12 miljard kuub te verlagen.

'Dat lukt niet in één dag. Sneller dan snel kan niet, maar op z'n allersnelst kan wel. We moeten nog niet een dag wachten om een klap te geven op een stikstoffabriek, waardoor we een deel van het gas uit Groningen kunnen vervangen door buitenlands gas', aldus Eikenaar.

'Ook de industrie moet afbouwen. En ik wil ze niet meer zien tegenspartelen op tv. Dat is onverantwoord gedrag. Op langere termijn moeten ook de woningen van het gas af. En voor iedereen geldt: hou je de verlaging van de gaswinning nu tegen? Dan heb je een probleem met de Groningers', stelt de gedeputeerde.

Loppersumclusters

'Ik ben blij met het advies van het SodM en opgelucht dat de veiligheid bovenaan staat', reageert burgemeester Albert Rodenboog van de gemeente Loppersum.

Hij is vooral blij dat de Loppersumclusters dichtgaan. 'Ik heb altijd al gezegd dat het wel een heel grote waakvlam was.' De Lopster gasputten draaiden stationair zodat ze bij flinke vorst vol open gedraaid kunnen worden.

'Ik hoop dat minister Wiebes het advies van het SodM overneemt. Ik verwacht vandaag nog een reactie van hem.' Rodenboog wil niet op de zaken vooruitlopen als de minister toch zijn besluit laat afhangen van de leveringszekerheid.

Advies opvolgen

'Om dit glasheldere advies kan niemand meer heen: de veiligheid van Groningers gaat boven de leveringszekerheid. De gaswinning moet worden gehalveerd', reageert Jorien de Lege van Milieudefensie blij.

'Het is nu zaak dat de regering dit advies wél opvolgt. Het is beschamend dat we zó lang hebben toegelaten dat Groningen de prijs betaalt voor onze gasverslaving. Wij vertrouwen erop het kabinet én de politiek hun belofte waarmaken en dit rapport nu niet weer naast zich neerleggen. Nederland moet nu zonder morren aan de slag met de omschakeling naar duurzame warmte', aldus De Lege.

