RUG-bestuurder Poppema zwijgt nog over afblazen campus China

Ook tijdens de vergadering van de Universiteitsraad donderdag heeft het bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen niet gereageerd op het gedwongen afblazen van de China-plannen.

De Universiteitsraad heeft het bestuur van de RUG vorige week laten weten dat er geen meerderheid is voor de geplande campus in Yantai. Omdat instemming van de raad vereist is, moest het bestuur de plannen afblazen.

Daarop liet bestuursvoorzitter Sibrand Poppema in een schriftelijke reactie weten te betreuren dat het niet doorgaat. Daar heeft hij tijdens de vergadering met de Universiteitsraad niets aan toegevoegd.



Verklaring

Bart Beijer van de Personeelsfractie kwam met een verklaring namens de hele raad. Daarin stelde hij dat de raad graag eind februari in gesprek gaat met het bestuur over de gevolgen van het afblazen van Yantai.

De raad wil dat nu nog niet doen, omdat emoties op dit moment een te grote rol dreigen te spelen. Poppema nam die verklaring voor kennisgeving aan.



Onderzoek naar samenwerking

De gesprekken moeten onder meer gaan over wat de universiteit eventueel nog wel in China gaat doen. Poppema schreef in zijn verklaring al dat hij samen met faculteiten en opleidingen wil onderzoeken of er toch nog samenwerking met Yantai mogelijk is.

Dit zal in elk geval minder vergaand zijn dan het oorspronkelijke plan waarbij Chinese studenten een volledige RUG-opleiding zouden volgen.

