NAM en Shell reageren: 'het is nu aan de minister'

Shell en NAM 'nemen kennis' van het advies van het Staatstoezicht op de Mijnen om de gaswinning naar 12 miljard kuub per jaar te verlagen en leggen de bal bij minister Wiebes.

Dat blijkt uit twee korte reacties die de bedrijven geven.

Shell

Een woordvoerder van Shell komt met het volgende statement: 'Wij hebben kennisgenomen van het advies voor gaswinning in Groningen. Het is nu aan de minister om daar een besluit over te nemen.'

NAM

De NAM laat een reactie op Twitter achter:

Gaswinning nu nog 21,6 miljard

Op dit moment wordt er 21,6 miljard kuub gas per jaar gewonnen. In het regeerakkoord staat al dat het niveau binnen vier jaar naar 20,1 miljard kuub moet.

Volgens het SodM is verdere verlaging naar 12 miljard kuub gas per jaar nodig om 'met redelijke zekerheid onder de veiligheidsnorm uit te komen'.

Gasnetbeheerder Gasunie stelde al snel daarna dat minimaal 14 miljard kuub moet worden gewonnen om aan de leveringszekerheid te kunnen voldoen, zelfs bij een zeer zachte winter.

