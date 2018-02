UMCG doet mee met aangifte tegen tabaksindustrie

Het Universitair Medisch Centrum Groningen voegt zich bij de aangifte van het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis (AvL) tegen de tabaksindustrie.

Bestuursvoorzitter Jos Aartsen noemt de aangifte op Radio 1 'een fantastisch initiatief'. Donderdagochtend werd bekend dat het AvL aangifte doet. Aartsen wil nog een stap verder gaan en wil dat alle universitaire ziekenhuizen zich bij de actie voegen. Volgens Aartsen geven de ziekenhuizen hiermee aan dat ze een gezonde samenleving willen.

Aangifte tegen vier fabrikanten

Strafrechtadvocaat Bénédicte Ficq is blij met de actie uit de ziekenhuishoek. Ficq deed in 2016 namens een aantal maatschappelijke organisaties en patiënten aangife tegen de vier grootste tabaksfabrikanten in Nederland.

Het gaat daarbij om zware mishandeling, opzettelijke benadeling van de gezondheid en valsheid in geschrifte. Het AvL en het UMCG sluiten zich daar nu bij aan.

Dweilen met kraan open

Volgens bestuursvoorzitter René Medema van het Antoni van Leeuwenhoek is de strijd tegen kanker tot nog toe dweilen met de kraan open.

'Onze onderzoekers en onze behandelaars zoeken continu naar oplossingen van het kankerprobleem en de beste behandeling voor al hun patiënten. Tegelijkertijd zien we de tabaksproducenten willens en wetens mensen verslaafd maken aan het meest kankerverwekkende product dat er is: de sigaret.'

Oproep

Jos Aartsen van het UMCG gaat volgende week aan alle universitaire ziekenhuizen vragen mee te doen. 'Volgende week vrijdag hebben we een bestuursvergadering van de Nederlandse federatie van universitaire centra en daar ga ik dit voorstellen.'

