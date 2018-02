Lopend Vuur: Ik hou van fastfood

Fastfoodketen McDonald's boekte afgelopen jaar in ons land een recordomzet van 811 miljoen euro. Dat is een stijging van 11 miljoen euro.

Volgens het bedrijf komt 80 procent van de Nederlanders minimaal één keer per jaar bij McDonald's.

En dan zijn er ook andere fastfoodbedrijven, als Burger King, Domino's Pizza of KFC. Ook daar is het druk.

En hoewel we weten dat fastfood over het algemeen niet gezond is, gaan we dus toch. Daarom is ons Lopend Vuur:

Praat mee!



Eet jij graag fastfood? Of ga je voor de gezondere keuze? We horen je reactie graag. Je kunt die doorgeven op onze facebookpagina of via 050-3188288.



