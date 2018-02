Deel dit artikel:











Stroomstoring in Groninger Zeeheldenbuurt voorbij (update) Een overzicht van het gebied dat door de stroomstoring getroffen is. (Foto: RTV Noord)

In de omgeving van de Zeeheldenbuurt in de stad Groningen is de elektriciteit donderdagochtend uitgevallen. Rond 12:00 uur was de storing weer verholpen.

Tijdens graafwerkzaamheden aan de Van Heemskerckstraat werd een stroomkabel geraakt, waardoor zo'n 1800 huishoudens zonder stroom kwamen te zitten. Door de stroomstoring deden onder meer de verkeerslichten bij het Emmaviaduct het tijdelijk niet.