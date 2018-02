Voetblessure Thijmen Kupers valt mee

Thijmen Kupers heeft een voetblessure opgelopen bij een wedstrijd in Reims. Vlak na de start van de race ging een tegenstander op zijn voet staan.

De atleet van Groningen Atletiek deed een poging om zich op de 800 meter te plaatsen voor de WK Indoor. Hij kwam niet in de buurt van de limiet.

Kupers was na de finish bang dat de schade aan zijn voet groot was, maar de verwondingen vallen mee. 'Het is een beetje pijnlijk van de schrammen en ietsje dik, maar ik kan ermee rennen. Vandaag maar blijven bewegen en dan morgen maar weer echt trainen', laat hij weten.

Lees ook:

- Kupers slaagt er niet in 30 jaar oud record uit de boeken te lopen

- Thijmen Kupers bereidt zich in Zuid-Afrika voor op recordpoging