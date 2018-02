Deel dit artikel:











In beeld: boeren in colonne naar Den Haag voor protestactie (Foto: Jos Schuurman/FPS)

Boeren uit de hele provincie zijn op weg naar het Malieveld in Den Haag. Zij verzamelden zich donderdagmorgen in Garsthuizen, waar ruim dertig tractoren op diepladers werden geladen. In een colonne rijden die naar de residentie.

De boeren staan niet alleen in hun protestactie: zij worden vergezeld door een touringcar met sympathisanten die meehelpen met de protestactie. Ook vanuit andere delen van ons land krijgen de agrariërs bijval. Protestactie op Binnenhof Het is de verwachting dat de stoet rond 15:00 uur arriveert op het Malieveld in Den Haag. Vanaf daar is het de bedoeling dat de tractoren koers zetten naar het Binnenhof om de protestactie officieel in te luiden. Lees ook: - Groningse boeren protesteren in Den Haag: 'Als je dat hoort, word je laaiend'

