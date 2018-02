'Wachttijden bij noordelijke rechtbank niet zomaar opgelost'

De rechtbank Noord-Nederland leidt dit jaar twintig nieuwe rechters op. Daardoor moeten de wachttijden voor rechtszaken korter worden.

Uit klantwaarderingsonderzoek bleek dinsdag dat zowel professionals (zoals advocaten) als gewone burgers, die verwikkeld raken in een rechtszaak, ontevreden zijn over de doorlooptijd.

'Probleem niet zomaar opgelost'

Volgens rechtbankpresident Maria van de Schepop is het opleiden van meer rechters de enige oplossing, maar dat vergt wel tijd. Afhankelijk van hun vooropleiding en ervaring zijn rechters maximaal vier jaar kwijt aan hun opleiding. 'Het probleem van de te lange wachttijden is niet van vandaag op morgen opgelost', legt zij uit.

Met het opleiden van twintig rechters zit de rechtbank Noord-Nederland bovendien aan de grens, zegt Van de Schepop. Iedere rechter-in-opleiding wordt door twee ervaren rechters bijgestaan. Dit vergt zoveel capaciteit dat meer opleiden dit jaar niet mogelijk is.

Problemen in Noorden groter

Op dit moment zijn er twaalf openstaande vacatures op een totaal van zo'n 140 rechters. Volgens Van de Schepop is het een landelijk probleem dat in het Noorden extra speelt. Rechters worden landelijk geworven, zodat 'de hele procedure in heel Nederland op dezelfde kwalitatief hoogstaande manier gebeurt.' Niet iedereen wil in het Noorden werken, hoewel dat volgens de rechtbankpresident wel verandert. 'We hebben net nog twee vrouwen uit Amsterdam aangenomen.'

Overigens is het niet duidelijk of de wachttijden ook echt langer zijn dan de landelijke normen voor de behandeling van rechtszaken. Doordat er zoveel verschillende soorten zaken zijn is dat nauwelijks te overzien, zegt Van de Schepop.

Korte termijn

De onderzoekers van het klantwaarderingsonderzoek hebben wel aanbevelingen voor de rechtbank voor de korte termijn. Ze adviseren bijvoorbeeld om meer rekening te houden met de agenda's van burgers en professionals. Ook moet er meer informatie worden gegeven.

Zo moet de rechtbank op tijd melden wanneer zittingen verplaatst worden. Betere bereikbaarheid per email is ook een goed idee, bijvoorbeeld voor het aanleveren van stukken. Verder is er misschien nog tijdswinst mogelijk door 'onderdelen van het werk slimmer of sneller uit te voeren' schrijven ze.

Uitspraak helder?

Opmerkelijk is verder dat professionals kritischer zijn over de begrijpelijkheid van de uitspraken dan de gewone burger. Ze willen van de rechter een betere uitleg geeft over zijn beslissing en hoe dat past bij eerdere uitspraken. Ze vinden dat uitspraken in bijvoorbeeld handels- of familierecht nogal eens afwijken van uitspraken in eerdere en vergelijkbare zaken. Van de Schepop: 'Daar ligt wel de uitdaging, om daarover het gesprek aan te gaan.'