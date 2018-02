Deel dit artikel:











Donar speelt dag later tegen Belgen Donar speler Jason Dourisseau met Cluj speler Zeijko Sakic (Foto: JK Beeld)

De laatste wedstrijd van Donar in de tweede ronde van de Europe Cup is verplaatst. Aanvankelijk zou er dinsdag 6 februari tegen Mons Hainaut worden gespeeld; nu is dat een dag later.

Geschreven door Henk Elderman

Verslaggever sport

Klok gelijk De verandering van speeldag heeft te maken met sportieve overwegingen. Voor alle vier de clubs in de poule staat er nog wat op het spel. In overleg met de basketbalbond FIBA is er besloten om zowel Keravnos-Cluj als Donar-Mons-Hainaut op hetzelfde tijdstip te laten beginnen. Kansen Als Donar wint is het sowieso geplaatst voor de play-offs van de Europe Cup. Bij verlies tegen de Belgen zijn er nog twee scenario's voor de Groningers om toch nog een ronde verder te komen. Lees ook: - Donar geeft in slotfase voorsprong uit handen op Cyprus

