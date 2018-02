'RUG moet zich hardmaken voor minder dierproeven in Nederland'

De Rijksuniversiteit Groningen moet Den Haag vragen om strengere regels voor dierproeven.

Dat vindt Jan Hoeks van de Personeelsfractie in de universiteitsraad. Aanleiding is de commotie over proeven met wilde vogels in een RUG-onderzoek naar slaap.



De wet schrijft voor dat onderzoekers met gefokte dieren moeten werken, tenzij het doel van het onderzoek alleen met in het wild gevangen dieren behaald kan worden. Ze moeten dan toestemming krijgen van een speciale commissie; die was in dit geval ook verleend.

'Tegen het gebruik van alle dieren'

Maar volgens Stichting Animal Rights had dat nooit moeten gebeuren en raadslid John Hoeks van de Personeelsfractie sluit zich daarbij aan. Vooral ook omdat hij het doel van het slaaponderzoek niet belangrijk genoeg vindt.

'Ik ben tegen het gebruik van alle dieren. En zeker bij onderzoek dat alleen maar onze nieuwsgierigheid bevredigt. De onderzoekers geven in hun aanvraag zelf toe dat het nog heel ver weg staat van eventuele mogelijke toepassingen. Dus heel erg urgent is dit onderzoek niet.'

'Onderzoeken wat ze willen'

Hij wil dat het bestuur van de RUG probeert de regels aangescherpt te krijgen. Dat is bestuursvoorzitter Sibrand Poppema allerminst van plan. 'We vragen de minister niet om de academische vrijheid te beperken. Onderzoekers kunnen onderzoeken wat ze willen, vermits ze voldoen aan de regels.'

'Geen vrijbrief'

Die regels zijn volgens Poppema in Nederland heel streng vergeleken met de rest van Europa. Hoeks vindt dat weinig uitmaken. 'Dat geeft geen vrijbrief om het maar zo te laten. Ik zou een verandering willen: dierproeven in onderzoek dat uit nieuwsgierigheid voortkomt niet doen.'

Hoek wil binnenkort in de universiteitsraad een discussie houden over de toekomst van dierproeven binnen de universiteit.

