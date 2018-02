Rondje Groningen: Nait soez'n moar broez'n

Groningse tractor inclusief vlag in Den Haag (Foto: Siese Veenstra/ANP/Beeldbewerking RTV Noord)

Elke dag om, jawel, 21.00 uur zetten we voor jou de meest opmerkelijke berichten uit en over Stad en Ommeland op een rij.

Vandaag in Rondje Groningen:

1) Openingszin voor Groningers

Iets met in een scheur liggen



2) History repeating

Groningse boerin voelt zich vandaag niet anders dan anders



3) Beckerman leeft zich uit

Say no more



4) Opstopping

Tsja, dan moet je toch even wachten



5) Welkom, boeren

Mooi geparkeerd zo



6) Hypocrisie

Johan Derksen kan het niet langer aan



7) Aan tafel bij Jinek

Wel eem' de navigatie meenemen natuurlijk



8) Déjà vu

25 jaar geleden ook tractoren op het Malieveld



9) Onzin ja

Deze Twitteraar vindt het boerenprotest maar overdreven:



10) Verbazing over verbod

Fred ziet liever een nieuw protest:



Veel loze woorden vandaag volgens Patrick:



11) Blijft mooi

Die Lage der A in Stad



12) Hoogste punt

Maar geen hoogtepunt



13) Shell, gefeliciteerd!

De Breij weet wel waar het geld heen moet



14) Iemand zijn herdershond kwiet?

Rent de hele dag rondjes



