Weg met die flauwekulmoties?

Vaak worden in gemeenteraden of Provinciale Staten moties aangenomen over zaken waar gemeente of provincie helemaal niet over gaan: kernenergie, statiegeld, gaswinning, dat soort zaken. Het ergert de burgemeesters vaak. Is dat terecht en kunnen de schoenmakers zich beter bij hun leest houden, Beter Weters?

Van het kastje naar de muur

'Daar gaan we niet over', is het meest misbruikte zinnetje in de politiek. Politici wijzen daarmee naar elkaar en schuiven verantwoordelijkheid af. Zo duiken ze weg van waar het over zou moeten gaan. Mensen die zich terecht zorgen maken over zaken die hen bezig houden, worden door deze van-het-kastje-naar-de-muur-politiek bevestigd in het beeld van wegkijkende bestuurders.

Vooruitgang afdwingen

Volksvertegenwoordiger zijn betekent niet aan de leiband lopen van een burgemeester met grootsheidswaanzin, maar samen met mensen concrete vooruitgang afdwingen. Lokale en provinciale politici hebben de plicht zich te bemoeien met zaken die hun achterban raken: dán ben je een volksvertegenwoordiger. En natuurlijk niet alleen met holle moties, maar vooral met oprechte daden. Als je lokaal al niet meer gaat over waar mensen zich dicht bij huis tegen aan willen bemoeien dan is mijn oproep: zorg maar dat je er over gaat!

Moet kunnen

In deze zou ik zeggen: alles met mate. Mensen willen uiteraard nogal eens publiekelijk standpunten innemen over kwesties, die hen heel erg bezighouden. En die niet binnen de bestuurlijke kaders vallen. Dit moet kunnen. Soms verwachten kiezers dit ook. Al te vaak zullen zulke 'moties vreemd aan de orde van de dag' niet voorkomen.

Eerst straat veilig

Er komt snel kritiek op zulke voorstellen. Van jan en alleman in de trant van: 'Oh, alweer een motie vreemd aan de orde van de dag over Eritrea. Laten ze in plaats daarvan eerst onze straat eens veilig maken!' Dit soort kritiek is soms behoorlijk dodelijk. Maar zulke 'moties vreemd aan de orde van de dag' kunnen wel. Zeker weten. Ook in onze provincie.

Te dom voor woorden

Mensen, en dus ook politici, hebben het recht (en soms de dure plicht) om op belangrijke momenten en wezenlijke punten te laten zien waar ze staan, waarvoor ze gaan. Volksvertegenwoordigers kunnen aan hun stellingname extra gewicht toekennen door een motie in te dienen. Echter: menig motie sterft in schoonheid, is uitsluitend voor wat publiciteit bedacht of gewoon te dom voor woorden.

Franse wijn

En soms betreffen moties een onderwerp waarover die bestuurslaag misschien niks te zeggen heeft, maar tóch een punt wil maken. Ik vrees dat de Franse regering nooit wakker heeft gelegen van de GroenLinks-motie die uitsprak dat hun kernproeven gestaakt moesten worden, want anders zouden we in het stadhuis geen Franse wijn meer schenken. Maar wanneer alle gemeenteraden per motie aandringen op legalisering van softdrugs moet Den Haag daar wél wat mee!

Gevoelens van het volk

Daar gaan wij niet over? Wij willen een signaal afgeven! Zou dat niet mogen? Wij zijn volksvertegenwoordigers en vertolken de gevoelens van het volk, dús! 'Wij zijn tegen kernenergie'. 'Wij zijn een kernwapenvrije gemeente!'. Overal in het land zie je bordjes met dergelijke teksten. Het is dodelijke ernst. Als dat geoorloofd is, waarom dan de gaskraan (lokaal) willen dichtdraaien niet in een motie vervat?

Zin en onzin

Misschien heeft het weinig zin. Maar is het signaal niet ook zinvol? Zeker als het wordt opgepakt en gedeeld door meerder gemeenteraden en Staten, kan het heel effectief blijken. Laat elk gremium zelf beslissen waarover ze moties wil aannemen. De wal zal het schip wel keren: onzin werkt niet, maar zin heeft zin, dat wél.

Aan de kaak stellen

Het is gebruikelijk dat raden moties indienen over zaken waar ze niet over gaan. Echter dit is een middel om landelijk of provinciaal beleid aan de kaak te stellen. Dit soort moties wordt ook vaak verspreid over alle gemeenten. Met als doel steun en aandacht te krijgen voor landelijke of provinciale zaken.

Mooi mee doorgaan

Het zou saai zijn als raden dit soort moties niet meer kunnen of mogen indienen. Ik snap best dat colleges of burgemeesters dit vervelend vinden, maar het hoort mijns inziens bij de democratie. En wat is er mis mee, om landelijke zaken lokaal aan de kaak te stellen. Mooi mee doorgaan. Er komen af en toe best goeie zaken uit voort.

