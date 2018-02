Sijbrand Nijhoff: 'Ik ben niét gegijzeld door de AIVD'

Sijbrand Nijhoff, die de geheime aardbevingsdocumenten uit 1963 opvroeg en gisteravond naar buiten bracht, is niét gegijzeld geweest door de AIVD.

Boerenprotest-aanvoerder Ate Kuipers zei deze donderdagochtend tegen Wakker Nederland dat Nijhof gegijzeld werd door de AIVD in eigen boerderij, naar aanleiding van het aanvragen van de documenten uit 1963.

Kuipers: 'Het is zo dat Sijbrand Nijhoff een weekend lang gegijzeld werd op zijn boerderij. Dat is zo'n enormie intimidatie van deze Groninger akkerbouwer geweest, dat je stapjes terugdoet. Je gaat ook denken aan je familie, aan je gezondheid en ook natuurlijk aan je bezit. Als je zo bedreigd wordt, ben je bang om alles te verliezen.

Nijhoff: niet gebeurd

Nijhoff zelf ontkent echter dat dat gebeurde: ´Degene die dit verteld heeft, heeft de feiten niet op een rijtje. Ik moest hooguit mijn eigen woning uit vanwege aardbevingsschade, voor mijn eigen veiligheid. Verder is er niks gebeurd.´

Geheime documenten

Uit de documenten uit 1963 blijkt dat de rol van de Nederlandse Staat in de gaswinning mogelijk veel groter is dan tot nu toe werd aangenomen. Uit het schrijven valt te herleiden dat de overheid (financieel) net zo aansprakelijk is voor de aardbevingsschade als de NAM.

Rechtszaak tegen de Staat

Sijbrand Nijhoff was vorig jaar veelvuldig in het nieuws. De toen 75-jarige paardenhouder eiste van de NAM en de Staat een miljoen euro voor het herstel van zijn boerderij in Zijldijk. De rechtbank oordeelde toen dat de Staat niet aansprakelijk was voor de schade.

