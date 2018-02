62-jarige vrouw overleden na ongeval

Een 62-jarige vrouw uit Hoogezand is woensdagavond overleden na een ongeval op de Hunzeweg tussen De Groeve en Zuidlaren.

De vrouw kwam woensdagavond in botsing met een auto van een 46-jarige bestuurder uit Tynaarlo.

Frontale botsing

De kwam door nog onbekende oorzaak op de verkeerde weghelft terecht, waarna hij frontaal botste op de auto van de vrouw uit Hoogezand. Een derde auto moest uitwijken en kwam in de berm terecht.

Na het ongeval werden twee personen naar het ziekenhuis gebracht. Daar is de Hoogezandse later die avond overleden.

Ander slachtoffer nog in ziekenhuis

De man uit de gemeente Tynaarlo is aangehouden, maar ligt nog in het ziekenhuis. Zijn toestand is op dit moment onbekend.

