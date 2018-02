Definitief: Groninger boeren mogen niet met trekkers Den Haag in (update)

De boeren die vanuit Groningen onderweg zijn naar Den Haag mogen definitief niet de stad in. Dat meldt de gemeente Den Haag.

De afgelopen uren is er koortsachtig overleg geweest tussen de boeren en de gemeente Den Haag.

Geen afspraken

'Door het ontbreken van heldere afspraken voor een veilig verloop en om wanordelijkheden en verkeerschaos in het centrum van Den Haag te voorkomen, is besloten de vrachtwagens met tractoren niet de stad in te laten rijden', zegt de gemeente Den Haag.

Vrachtwagen van de weg

Volgens verslaggever Steven Radersma is donderdagmiddag rond 14.15 een dieplader van de boeren met trekkers erop, door de politie van de weg gehaald. 'Ik weet niet precies hoe de politie deze colonne wil stoppen, misschien door ze stuk voor stuk van de weg te halen'.

Politie

Ondertussen is verschijnt er volgens Radersma meer politie rondom de colonne van de boeren.

