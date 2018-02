Gedeputeerde: 'Grootverbruikers van gas moeten niet klagen over maatregelen'

Gedeputeerde Eelco Eikenaar (SP) is tevreden met het advies van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) om de gaswinning met 12 miljard kubieke meter te verlagen.

Toch is hij bang dat grootgebruikers in opstand komen. Eikenaar vindt dat de grootverbruikers jaren geleden al naar een gasloos bestaan geleid hadden moeten worden. Nu er wel doorgepakt wordt, heeft hij een duidelijke waarschuwing:

Ik wil geen industriëlen meer op tv zien die klagen dat maatregelen duur en ingewikkeld zijn. Eelco Eikenaar - Gedeputeerde SP

'Er moet snel een stappenplan komen'

'De afgelopen jaren is er helemaal niks gebeurd', licht Eikenaar toe. 'Jarenlang zijn noodzakelijke maatregelen niet genomen. Als die grote industriëlen jaren geleden waren aangepakt, hadden we nu op een ander punt gestaan. Laten we nu alsjeblieft alle mogelijke maatregelen nemen.'

De provincie Groningen wil dan ook dat er zo snel mogelijk een stappenplan komt waarin maatregelen staan, waardoor het gasgebruik naar beneden kan.

'Henk Kamp zei dat het allemaal meeviel'

Volgens Eikenaar is er de afgelopen jaren, onder ministeriële leiding van Henk Kamp, te weinig gebeurd.

Een paar maanden voor de landelijke verkiezingen zei Kamp tegen mij: ik moet beginnen met de constatering dat het allemaal reuze meevalt. Dat zei hij in een fase dat er minder bevingen waren. Eelco Eikenaar - Gedeputeerde SP

Eikenaar is voor stikstoffabriek

Eikenaar ziet wel heil in de bouw van een stikstoffabriek. In zo'n fabriek wordt gas uit onder meer Rusland geschikt gemaakt voor Nederlandse huishoudens. In Den Haag is zo'n fabriek ook al ter sprake gekomen, maar een besluit is er nog niet genomen.

'Hoe meer druk er is, hoe beter'

Acties waarin wordt opgeroepen tot het nemen van maatregelen, zoals de boeren die richting Den Haag gaan, worden omarmd door de gasgedeputeerde. 'Hoe meer druk er is, hoe beter dat is.'

'Mijn ervaring is dat wanneer ik met een minister in een ruimte zit en er niks beweegt, er ook niets gebeurt. Het is goed dat de publieke druk nu groot is. Dán komt er iets in beweging.'

