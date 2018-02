355 handtekeningen voor hellingbaan overhandigd aan Tweede Kamer

Stichting Platform Gehandicaptenbeleid Winsum is een petitie gestart om de problemen bij station Winsum te laten aanpakken. 355 mensen hebben een digitale handtekening gezet.

Uiteindelijke is de geprinte versie overhandigd aan de commissie Infrastructuur en Waterstaat van de Tweede Kamer.

Hellingbaan te duur

Het platform wil graag dat ProRail een hellingbaan bouwt bij het station. Mensen die slecht ter been zijn of in een rolstoel zitten, kunnen nu gebruik maken van een lift. Maar die doet het vaker niet dan wel volgens het Platform. Er zou een hellingbaan komen, maar de aanleg daarvan is te duur volgens de spoorwegbeheerder.

Stichting Platform Gehandicaptenbeleid wil via de Tweede Kamer nu toch afdwingen dat er een hellingbaan komt.

