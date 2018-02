Gerechtshof vernietigt faillissement vv Kiel-Windeweer

De faillietverklaring van voetbalvereniging Kiel-Windeweer is vernietigd. Dat heeft het Gerechtshof in Leeuwarden in hoger beroep bepaald.

De rechtbank verklaarde op 20 december de club, op verzoek van de gemeente Midden-Groningen, failliet.

In de ogen van de gemeente voldeed VV Kielwindeweer niet aan de betalingsverplichtingen. Het ging onder meer om een schuld van ongeveer 13.000 euro voor veldhuur.

Gerechtshof: gemeente is onduidelijk geweest

Het hof rekent het de gemeente aan dat zij onduidelijkheid heeft laten ontstaan over de omvang van haar vordering.

Bovendien had VV Kielwindeweer al ruim voor de behandeling van de faillisementsaanvraag aangegeven bereid te zijn aan de vorderingen van de gemeente te voldoen. De club handelde hier ook naar.

Langlopend conflict

Er is al jaren sprake van een verstoorde verhouding tussen enerzijds de gemeente en Stichting 't Woldhuus en anderzijds de voetbalvereniging Kiel-Windeweer. De partijen kunnen het niet eens worden over van wie het clubhuis 't Woldhuus is.

De voetbalvereniging zegt de oudste rechten te hebben, omdat 't Woldhuus in de jaren 70 van de vorige eeuw is neergezet als voetbalkantine. Later is die kantine met hulp van de gemeente uitgebouwd tot dorpshuis. Ook heeft de voetbalvereniging veel geld in het pand gestoken, zegt voorzitter André Kruijer.

Om aan een langslepend conflict een einde te maken, vroeg de gemeente het faillissement aan. Dat is nu dus weer door het Gerechtshof in Leeuwarden teruggedraaid.

Lees ook:

- Curator moet beslissen over toekomst voetbalvereniging Kiel-Windeweer

- Gemeente vraagt faillissement voetbalclub Kiel-Windeweer aan