Opgepakte eigenaar recylingbedrijf: 'Ik word vals beschuldigd'

'Zo veel is er niet aan de hand', zegt eigenaar Albert Talen van het gelijknamige recyclingbedrijf in Stadskanaal, waar eind november brand woedde.

Hij moest zich donderdag opnieuw bij de politie melden. Afgelopen dinsdag werd hij ook al verhoord. Talen wordt ervan beschuldigd dat hij afvalstoffen heeft opgeslagen op zijn terrein, terwijl dat niet mag. Hij wordt verdacht van het overtreden van de Milieuwet.

Vals beschuldigd

Volgens Talen is dat een valse beschuldiging. 'Justitie pakt het woord 'afvalstoffen' als breed begrip, maar ik heb geen milieubedreigende afvalstoffen opgeslagen. Ik heb alleen toegestane afval ingenomen, zoals papier en folie.'

'Justitie laat zaak vallen'

Tijdens het verhoor donderdag 'is flink gediscussieerd', zegt hij. 'Maar als wij alles keurig op papier zetten, is justitie bereid om de zaak te laten vallen. Mij is geen straf opgelegd.' RTV Noord kon dit donderdagmiddag niet bevestigd krijgen, justitie was onbereikbaar voor commentaar.

Omgevingsdienst

Talen gaat in elk geval een rechtszaak aanspannen tegen de Omgevingsdienst Groningen. Die heeft, volgens Talen, onterecht zijn riolering afgesloten. Dat gebeurde na de brand, om te voorkomen dat er vervuild bluswater in het riool terecht zou komen. 'Maar zij hebben helemaal geen monsters van het water genomen. Dat accepteer ik niet. Ik heb zelf monsters genomen, dat water is schoon.'

Brand

Eind november brak brand uit bij het bedrijf. Toen vloog een berg afval van zo'n dertig meter hoog in brand. Dat zorgde voor veel rookoverlast in de omgeving van Stadskanaal.

