Celstraf dreigt voor Stadjer die zijn baby mishandelde

Justitie eist tegen een 29-jarige Stadjer twee jaar cel, waarvan één jaar voorwaardelijk, voor poging tot doodslag op zijn acht weken oud dochtertje.

De man wordt verdacht van het zwaar mishandelen van zijn baby. Mogelijk heeft hij zijn dochter door elkaar geschud. De baby liep een bloeduitstorting in haar hoofdje op en een scheurtje in haar schedel. 'Het kind had kunnen overlijden', aldus de officier van justitie.

De baby werd twee keer met spoed in het ziekenhuis opgenomen, op 8 en 23 mei 2016. Op een MRI-scan was de bloeduitstorting te zien. Later constateerde het Nederlands Forensisch Instituut het scheurtje in de schedel.

Verminderd toerekeningsvatbaar

De officier van justitie was er niet van overtuigd dat de man zijn baby bewust wilde toetakelen. Ook zei de officier dat de man niet de intentie had om de baby om het leven te brengen, maar dat hij bewuster had moeten zijn van de gevolgen.

Normaal gesproken zou de officier twee jaar cel hebben geëist. Dit maal is er rekening gehouden met het feit dat de man door psychische problemen verminderd toerekeningsvatbaar is.

Geweld

De officier vond niet bewezen dat de vader schuldig was aan de eerste ziekenhuisopname. Ze vroeg voor dit onderdeel vrijspraak. Dit lag echter anders wat betreft het tweede moment.

Experts zeggen dat het letsel de tweede keer is gebeurd door geweld van buitenaf. Bijvoorbeeld door het schudden, slaan, schoppen of gooien van de baby. De officier zei dat de verdachte dit alleen kan hebben gedaan omdat hij alleen met zijn dochter in de woning was.

Het lijkt erop dat het slachtoffertje er geen blijvend letsel aan overhoudt. 'Maar het is nog onzeker hoe het kind zich verder ontwikkelt', zei de officier van justitie.

Vrijspraak

Zij eiste naast de celstraf ook een contactverbod met de kinderen en een behandelverplichting. De advocaat van de verdachte vroeg om vrijspraak. Volgens de advocaat is het niet duidelijk wanneer het letsel is ontstaan en wie er toen bij het kind was.

De rechtbank doet over drie weken uitspraak.