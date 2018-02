Groningse billenknijper hangt taakstraf boven het hoofd

De officier van justitie heeft donderdag zestig uur voorwaardelijke werkstraf geëist tegen een 37-jarige man uit Groningen. De man kneep in juni vorig jaar twee meisjes van 12 en 14 jaar in de billen.

Dat gebeurde terwijl ze aan het winkelen waren in kledingwinkels aan de Vismarkt. Een beveiliger zag hoe de man in de ene winkel naar een meisje toeliep en zijn hand naar beneden bracht. Omdat ze achter een kledingrek stond, kon hij niet zien wat er gebeurde, maar hij zag het meisje wel plotseling verschrikt opkijken.

In de billen knijpen

Daarna liep de Groninger de zaak uit en ging hij een andere winkel in. De beveiliger ging erachteraan en zag hem in de tweede winkel hetzelfde doen bij een ander meisje. Ook zij schrok. Beide meisjes vertelden later aan de politie dat ze in hun kont waren geknepen. De portier hield de man aan.

De man bekende het billenknijpen donderdag in de rechtbank in Assen, maar ontkent dat hij seksuele bedoelingen had. Volgens zijn advocaat moet hij daarom worden vrijgesproken van aanranding.

Psychotisch gedrag

De Groninger was vorig jaar zomer verward, zei hij zelf. Zo droeg hij die dag vrouwenkleding en vertoonde hij naar eigen zeggen psychotisch gedrag. Nadat hij was aangehouden, liet de man zich vrijwillig opnemen in een psychiatrische kliniek.

Inmiddels gaat het beter met hem. Vanwege zijn psychische toestand vond de officier van justitie een onvoorwaardelijke straf te ver gaan. Als hij zich de komende twee jaar goed gedraagt, hoeft hij de werkstraf wat haar betreft niet uit te voeren.