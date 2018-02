Den Oudsten vindt advies SodM 'goed', maar is ook teleurgesteld

Burgemeester Peter den Oudsten van Groningen noemt het advies van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) om de gaswinning te verlagen naar 12 miljard kuub per jaar 'goed voor de inwoners van de stad en de provincie Groningen'.

Wel is Den Oudsten teleurgesteld dat het Eemskanaalcluster niet wordt genoemd als een van de gasputten waar de winning stopgezet wordt.

'Uit een eerder advies van de NAM blijkt dat er een duidelijk veiligheidseffect is door ook het Eemskanaalcluster te sluiten. In het bijzonder zou dit het risico voor de inwoners van de stad Groningen verminderen.'

De witte strook bij het Eemskanaal is de reden dat de gasput daar niet dicht hoeft. Waar het groen is, zit gas onder de grond. (Beeld: SodM)



'Komt helaas niet terug'

'Deze sluiting van het Eemskanaalcluster – ook door wethouder Roeland van der Schaaf verschillende keren bepleit - komt helaas niet terug in het recente SodM-advies. We blijven daarom bij onze eerdere brief aan de minister, waarin we het sluiten van het Eemskanaalcluster benadrukken', aldus Den Oudsten.

Stad gebaat bij dit advies

Het SodM geeft aan dat het advies van de toezichthouder gebaseerd is op wat het beste is voor heel Groningen. 'En de stad Groningen is er vooral bij gebaat dat de vijf Loppersumclusters worden gesloten', zo geeft een woordvoerder aan. Want de meeste bevingen in Stad, komen door die clusters.

Lees ook:

- Gedeputeerde: 'Grootverbruikers van gas moeten niet klagen over maatregelen'

- Advies SodM: gaswinning moet omlaag naar 12 miljard kuub

- Gasunie: 14 miljard kuub is het minimum

- Dossier Aardbevingen