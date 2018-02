Stad heeft als eerste in Nederland een suïcidepreventieplan

De gemeente Groningen heeft samen met school- en zorgorganisaties de handen ineen geslagen om zelfmoordneigingen onder jongeren eerder te herkennen en tegen te gaan.

Gezamenlijk hebben ze een suïcidepreventieplan opgesteld. Een plan dat volgens wethouder Mattias Gijsbertsen (GroenLinks) nationaal gezien uniek is. 'Dit plan is er in heel Nederland niet.'

Dat komt volgens Gijsbertsen omdat er te weinig aandacht is voor suïcide. 'Ook heeft het te maken met samenwerking die nog niet uitgekristalliseerd is. Een stappenplan als dit schrijf je niet in een dag.'

WIJ-teams

Professionals kunnen het plan uit de la halen als ze een vermoeden van suïcide bij jongeren hebben. Miriam Feddema van de WIJ-teams in stad is blij met het plan.

'Het plan maakt het makkelijk omdat je getraind kunt worden in het voeren van gesprekken met jongeren die zelfmoordneigingen hebben. Het blijft tenslotte een beladen onderwerp. Als je weet wat je moet doen, wordt het makkelijker.'

Provincie Groningen

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek schommelt het aantal zelfmoorden onder jongeren in de leeftijd van 15 tot 20 jaar het laatste decennium tussen de 40 en 60 per jaar. Dat is boven het landelijk gemiddelde.

Lees ook:

- Raad Stad eist aandacht voor zelfmoord onder studenten

- Groningen start campagne om aantal zelfdodingen te verminderen