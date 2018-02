Noord Vandaag: 'Al moet het leger komen, wij gaan naar Den Haag'

Groningse boeren trokken vandaag massaal richting Den Haag om te protesteren tegen de gaswinning. 'Een geslaagde actie', zegt inititiefnemer Ate Kuipers. Al moest het leger eraan te pas komen, volgens hem moest en zou de actie doorgaan.

Verder in Noord Vandaag:

- Wiebes gaat op het Malieveld in gesprek met protesterende Groningse boeren.

'Er moet nog een heleboel schade aan de beurt komen. Wat die oplossing is, weet ik niet. Maar we gaan het er over hebben.' (02:15)

- Theodor Kockelkoren van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) licht aan tafel het advies toe. 'Als we teruggaan naar twaalf miljard kuub per jaar, dan wordt het veiliger voor de Groningers.' (04:50)

- Susan Top is niet onder de indruk over het advies van het Staatstoezicht op de Mijnen: 'Er is geen keuze meer. We móeten terug naar die twaalf miljard kuub gas per jaar' (06:40)

- Monique Klok is aardbevingsgedupeerde en heeft geen vertrouwen in het nieuwe advies van het SodM. Een verslaggever ging samen met haar terug naar haar oude huis. 'Ik ga niet meer die schuur in' (11:30)

- 'Professionele Duitser' Astrid Brouwer is tafeldame en heeft sympathie voor de boze boeren. Ze komt zelf uit een kolengebied, waar in verband met de winning hele dorpen worden gesloopt. 'Eindelijk komen de boeren in opstand' (14:10)

- Adriana Kloen uit Stad is ongeneeslijk ziek en haar laatste wens was om te trouwen. Haar familie pakt groots uit. 'Ja, ik wil' (18:20)

