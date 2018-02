Midden-Groningen 'voorzichtig positief' over opvolgen advies SodM

Dat minister Wiebes het advies van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) opvolgt, wordt door het college van Burgemeester en Wethouders van Midden-Groningen 'een stap in de goede richting' genoemd.

Minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat nam dinsdag het advies van de SodM over om de gaswinning zo snel mogelijk te verlagen naar 12 miljard kuub per jaar. Ook laat hij meerdere gasputten in de omgeving van Loppersum direct te sluiten.



Advies vermindering gaswinning

Het college noemt het positief dat minister Wiebes het advies van de SodM direct omzet in maatregelen. Ook ziet Midden-Groningen het pas gepresenteerde schadeprotocol als iets waar de inwoners écht wat aan hebben.

Wethouder Anja Woortman: 'Onze inwoners hebben erg lang moeten wachten op het behandelen van hun schademeldingen. Daarin lijkt nu een kentering te komen doordat de Staat het schadeproces naar zich toetrekt. Het zou mooi zijn als er op korte termijn duidelijkheid ontstaat en de ontstane achterstanden voortvarend worden weggewerkt.'

