Burgemeester Den Haag: 'Twee trekkers welkom bij de Hofvijver' De boeren op weg naar Den Haag (Foto: Siese Veenstra/ANP)

'Demonstreren is een grondrecht en daar sta ik ook pal voor, maar het moet wel veilig', zegt burgemeester Pauline Krikke van Den Haag over haar besluit om niet alle trekkers van de protesterende Groninger boeren toe te laten in het centrum van de stad.

Twee trekkers mogen samen met de demonstranten naar de Hofvijver, de rest blijft op diepladers op het Malieveld staan. Krikke: 'Zodat zij de gelegenheid krijgen hun stem te laten horen in Den Haag. Bij de Hofvijver, bij het torentje van de premier.' Compromis Aanvankelijk zag het ernaar uit dat de trekkers helemaal niet welkom waren in Den Haag. 'Dat is het goede van een compromis: het is een beetje geven en nemen', zegt Krikke. 'Ik ben zelf ook nog naar het Malieveld gegaan, om die afspraak met een handdruk te bezegelen.' Lees ook: - Volg ons liveblog over het boerenprotest in Den Haag