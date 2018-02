Lees terug: Tweede Kamer voelt Shell, Exxon en de NAM aan de tand

In de Tweede Kamer is donderdagmiddag om 17.15 uur een hoorzitting met de NAM, Shell en Exxon. Volg het debat hier live.

De olie- en gasmaatschappijen moeten tekst en uitleg geven aan Tweede Kamerleden over de zogenoemde 403-aansprakelijkheidsverklaring. Afgelopen weekend schreef dagblad Trouw dat Shell, samen met ExxonMobil, de eigenaar van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM), die 403-aansprakelijkheidsverklaring voor de NAM heeft ingetrokken.

Meerdere experts zeggen dat Shell daardoor niet meer aansprakelijk is voor schulden van dochteronderneming NAM.

Samenvatting van het nieuws

Deze donderdag is sowieso een dag vol nieuws over de gaswinning in onze provincie. We vatten het nieuws van vandaag samen:

- Om 10.00 uur kwam het Staatstoezicht op de Mijnen met een advies om de gaswinning te verlagen naar 12 miljard kuub per jaar.

- Kort daarop volgde een tegenstrijdig advies van gasnetbeheerder Gasunie. Volgens hen moet er minstens 14 miljard kuub gas worden gewonnen. Dat geldt alleen voor een mild jaar.

- Minister Wiebes wil het advies van het Staatstoezicht 'zo snel mogelijk' opvolgen. Hoe lang dat duurt, kon de minister nog niet zeggen.

- Een colonne Groninger boeren is rond 12.00 uur vertrokken naar Den Haag om daar te protesteren. Ze willen een schadevergoeding voor schade aan hun landerijen. Zo is er schade aan de drainagesystemen. Je volgt de ontwikkelingen in dit liveblog.

Je kunt de hoorzitting live volgen via de onderstaande stream, of via

deze link.



In dit liveblog volgen en analyseren we de hoorzitting.

