Conclusie na onderzoek: aanbesteding jongerenwerk 'integer verlopen'

Uit het integriteitsonderzoek dat de gemeente De Marne heeft laten uitvoeren naar de aanbesteding van het jongerenwerk is gebleken dat dit 'integer' verlopen is.

Aanleiding voor het onderzoek zijn protesten van de jeugd en de voormalige jongerenwerkers tegen de keuze voor Tinten Welzijnsgroep.

Twijfels over het proces

De jongeren voelden zich niet gehoord en hadden grote twijfels over het verlopen proces.

Burgemeester Koos Wiersma heeft daarop een onderzoek laten uitvoeren door een onafhankelijk bureau.

'Geen belangenverstrengeling'

De twijfels bij de jongeren blijken nu ongegrond zegt de gemeente: 'De commissie die de verschillende inschrijvingen heeft beoordeeld, heeft haar keuze op een onafhankelijke en objectieve wijze gemaakt.'

Het bureau komt ook tot de conclusie dat er van belangenverstrengeling, waar ook zorgen over waren, geen sprake is.

Burgemeester is gerustgesteld

'De conclusie is helder en dat is voor mij cruciaal', zegt Wiersma. 'Het is een geruststellende uitslag, want je wilt niet dat er in dit proces fouten gemaakt worden.'

De burgervader heeft de jeugd en ook de voormalige jongerenwerkers op de hoogte gebracht van de resultaten.

Raad neemt geen verdere stappen

Een werkgroep bestaande uit raadsleden heeft na deze uitkomst besloten de aanbesteding ook niet verder te gaan onderzoeken.

Barkema en De Haan was tot 1 januari 2018 verantwoordelijk voor het jongerenwerk. Nu is de aanbesteding in de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond gegund aan de Tinten Welzijnsgroep. Die zijn inmiddels actief met de naam: 'Mensenwerk Hogeland'.

