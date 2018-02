Celstraf voor Engelsman na bedreiging caféganger

Een 46-jarige man uit Groot-Brittannië moet een half jaar de cel in voor het bedreigen van een caféganger, inrijden op een politieauto en het verlaten van de plaats van een ongeval.

Op 12 mei 2017 had hij een akkefietje met een man in café d'Olle Grieze in Groningen. Hij reed naar huis en haalde een geweer op. Voor het café bleef hij staan en richtte het geweer op het raam. Op dat moment rolde de auto naar achteren en botste tegen hem aan. Het geweer viel op de grond en de man ging er vervolgens vandoor.

Op de A7

Agenten gingen op zoek naar de man en kwamen hem op de A7 bij Kolham tegen. Hier reed de man met grote snelheid op de politieauto af. De agenten konden de man nog net ontwijken.

