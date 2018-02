Groninger Bodem Beweging wil openbaarheid van alle stukken rond samenwerking gaswinning

De Groninger Bodem Beweging (GBB) stond donderdag tegenover het ministerie van Economische Zaken in de rechtbank van Groningen. GBB wil dat alle stukken openbaar worden gemaakt over de samenwerking die er is tussen de staat, de NAM en andere gasbedrijven.

Vorig jaar werd er een Wob-verzoek (Wet openbaarheid van bestuur) gedaan.

Nog wel relevant?

De eerste vraag die de rechtbank stelde aan de partijen was of dit verzoek nog wel relevant is, omdat Dagblad van het Noorden geheime stukken over de gaswinning uit 1963 publiceerde.

Ja, zegt advocaat van de GBB Jewan de Goede: 'We willen niet alleen die overeenkomst, maar ook andere overeenkomsten die hier betrekking op hebben.' Daarnaast zeggen zowel de advocaat als de vertegenwoordigers van de minister dat juridische openbaarheid iets anders is, dan dat het online staat. 'Stel het gaat van de site af, dan heb ik het niet meer', zegt De Goede hierover.

Bezwaren

Aan de kant van Economische Zaken is bezwaar tegen het openbaar maken van de stukken. Dit omdat vertrouwelijkheid is toegezegd. Ook zijn de hoofdlijnen van de afspraken nu bekend, details van de afspraken kunnen negatieve gevolgen hebben voor de verschillende partijen.

'Argumentatie deugt niet'

De GBB vindt dat deze argumenten niet deugen. 'We hebben allemaal al kunnen zien dat de argumenten die zijn opgevoerd om de overeenkomst van samenwerken niet openbaar te maken waren niet terecht zijn. Daar staan geen geheime dingen in. En dat zijn stukken en elementen die partijen niet per se hoeven te schaden.'

Over zes weken doet de rechtbank uitspraak.

