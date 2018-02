Celstraf voor dealen en bezitten van cocaïne

Een 33-jarige man uit Groningen kreeg donderdag een celstraf opgelegd van 101 dagen, waarvan dertig dagen voorwaardelijk. Dit voor het dealen en bezitten van cocaïne. De man heeft de straf al in voorarrest uitgezet en hoeft dus niet de cel in.

Volgens de rechtbank is bewezen dat de man tien gram cocaïne heeft verkocht en in het bezit was van ruim vijftig gram cocaïne. De advocaat vond dat er 'bewijsarmoede' was en vroeg vrijspraak voor het dealen van cocaïne. De rechtbank vindt dit wel bewezen.

Behandeling

De man hoeft niet de cel in, maar moet zich wel laten behandelen voor zijn problemen, bijvoorbeeld zijn drugsgebruik.

Lees ook:

- Stadjer ontkent dealen van cocaïne