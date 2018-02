Bewoners Zuidhorn: 'Wij krijgen woningen in onze tuin'

'Een unieke, duurzame en innovatieve woonwijk.' De woorden van de gemeente Zuidhorn zijn veelbelovend, maar buurtbewoners zijn kwaad. Zij kunnen een nieuwbouwwijk in hun tuin krijgen.

'Zuidhorn wil de wijk er even snel doorheen drukken, voordat de gemeenten gaan herindelen', zeggen buurtbewoners.

Boos en geschrokken



De woonwijk moet komen tussen de oude Gast in het dorp Zuidhorn en de nieuwe Gast in de nieuwbouwwijk de Oostergast. De buurt weet dat er in de toekomst woningen gebouwd kunnen worden op die locatie, maar toch viel het nieuws afgelopen maandagavond even rauw op hun dak.

'De wijk moet voor een deel op de grond van de huidige grondbezitters komen te liggen. Dat was flink schrikken', zegt buurtbewoner Hans Kooistra die spreekt namens de buurt. 'Wij krijgen woningen in onze tuin!', zegt een buurtbewoner die liever anoniem wil blijven.

De plek waar de wijk moet komen (Beeld: Gemeente Zuidhorn)



Reactie wethouder



Wethouder Fred Stol heeft afgelopen maandag gemerkt dat de bewoners verrast waren. 'Ik heb de geluiden gehoord. Het overviel de bewoners. Ik snap dat het nieuws zo bij hun binnen kan komen.'

Toch benadrukt Stol het mooie van de locatie. 'Dit is een prachtig gebied voor een innovatieve woonwijk. Het zal allesbehalve een standaard woonwijk worden. Wij denken vooral aan veel ruimte, watertjes en groen.'

Snel doorheen drukken

Volgens Kooistra wil de gemeente de wijk er zo snel mogelijk doorheen drukken. 'Ik heb de planning van de bijeenkomsten gezien', zegt hij. 'Die zijn precies zo gepland dat de gemeenteraad er in de zomer een klap op kan geven en dat het voor de herindeling geregeld is.'

Stol spreekt dat tegen. 'Wij willen dit er zeker niet even doorheen drukken, maar wij willen graag dat de huidige gemeenteraad erover beslist. Die is al ruim twee jaar bezig met innovatieve gedachten. Zij kan hier goed over oordelen.'

Vervolg



De bewoners gaan aankomende woensdag met elkaar om tafel om hierover te praten.

Lees ook:

- Nooit meer een gasrekening? Het kan in Zuidhorn