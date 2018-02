Grasdrogerij stoomt in de winter door op aardappelvezels

De grasdrogerij draait in de winter door (Foto: Theo Sikkema/RTV Noord)

Normaal hangt de geur van gedroogd gras rondom drogerij Oldambt BV aan de Langeweg in Oostwold. Sinds begin december ruikt een goede neus de lucht van gedroogd veevoer. Hoe kan dat?

In het reguliere proces wordt van begin mei tot begin november gras en lucerne gedroogd in het Oldambt. De groendrogerij draait dan op volle toeren. Het hele proces levert groene pellets op van zes millimeter doorsnee, te gebruiken als veevoer. Ook wordt stro gedroogd en tot balen geperst om te gebruiken in structuurvoer voor vee.

Aardappelvezels

Momenteel worden aardappelvezels verwerkt. Afkomstig van de Avebe-locaties in Ter Apelkanaal en Gasselternijveen. Naast zetmeel en eiwit levert het verwerkingsproces van de zetmeelaardappelen ook vezels op. Deze vezels hebben een hoge voedingswaarde en zijn geschikt voor mens en dier.

Veel bijproducten

Tot 2007 werden ook regelmatig aardappelvezels verwerkt in de winterperiode. 'Boeren hebben momenteel veel ruwvoer,' zegt directeur Eiko Jan Duursema. 'Er zijn veel bijproducten beschikbaar. Je moet denken aan bietenpulp, voeraardappelen en ook verse aardappelvezels.'

Strengere fosfaatwetgeving

Daar komt nog bij dat er ieder jaar minder koeien komen. Mede door de aangescherpte fosfaatwetgeving daalt de veestapel in Nederland, waardoor er tijdelijk meer verschil is ontstaan tussen vraag en aanbod. De inkrimping heeft inmiddels plaatsgevonden, waardoor vraag en aanbod in de toekomst weer beter op elkaar afgestemd zijn, laat commercieel manager Sandra Munsterman van opdrachtgever Duyndie Group uit Alphen aan de Rijn weten.

Overschot drogen

De wetgeving bepaalt hoeveel mest een boer mag produceren om op die manier de fosfaatproductie terug te dringen. Duursma: 'Om het overschot te verminderen wordt er een behoorlijke hoeveelheid vezels gedroogd. Op deze manier wordt het product goed geconserveerd en kan het aan andere markten verkocht worden.'

Op halve kracht

Het verwerkingsproces is wel iets anders, maar wijkt weinig af van het grasdrogen. 'Vezels hebben al een fijne structuur, dus het hoeft niet gemalen te worden. Dat is de enige verandering. Voor de rest is het proces vergelijkbaar', zegt Duursma.

In de drogerij staan twee zogeheten trommeldrogers, waar hete lucht doorheen gaat. Dit alles zorgt voor een waterverdampingscapaciteit van 45.000 liter per uur. Voor het verwerken van de vezels draait de drogerij momenteel op halve kracht.

Tot eind februari

'Voor ons is het mooi om op deze manier het droogseizoen te kunnen verlengen. Dat is goed voor de bezetting van de fabriek.' Er wordt van begin december tot eind februari een paar duizend ton aardappelvezel per week verwerkt.

Of volgend jaar in de winterperiode weer aardappelvezels gedroogd worden, is nu nog niet te zeggen, meldt opdrachtgever Munsterman.

Lees ook:

- Race tegen de klok voor grasdrogende boeren