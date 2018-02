Wie is de jongeman die Linda en haar hondje uit het water redde?

Wil de ongeveer twintig jaar oude jongeman die Linda Kruyer en haar hondje woensdag uit het water redde zich melden? 'Ik wil hem graag ontmoeten en bedanken dat hij ons geholpen heeft.'

Kruyer liep samen met puppy Charlie over een betonnen bruggetje aan de Netlaan in Winsum, toen het beestje pardoes in het water viel. 'En ik sprong erachteraan. Het water was vrij koud', zegt ze.

'Er was een vrij hoog talud, ik kon er zo één-twee-drie niet uitkomen, toen heeft een jongen mij geholpen. En die zoek ik nu.'

Donkerblond haar en een legerbroek

De jongeman die ze zoekt had donkerblond haar, een legerbroek aan en een zwarte rugzak op. 'Hij hoorde ons waarschijnlijk in het water plonzen en is gelijk komen aanlopen en heeft ons geholpen.'

Charlie en zijn baasje zijn intussen weer van de schrik bekomen. 'We hadden wel een paar uurtjes last van de adrenaline door de sprong, maar in de loop van de avond was alles weer oké.'

'Misschien zit het in mijn karakter dat ik erachteraan sprong. Mijn moeder zegt: 'Typisch jij. Als je denkt dat er iets moet gebeuren, dan doe je dat ook'.'

Telefoon

De telefoon van Kruyer heeft de duik in het water niet overleefd. 'Mijn mobiel zat in mijn broekzak. Toen ik thuiskwam gaf hij allemaal streepjes, even later werd hij zwart. Hij ligt nu thuis in een doosje met rijst, hopende dat hij het weer gaat doen. Maar hij is echt wel kapot, denk ik.'