Wonen in een boerenschuur? Misschien kan het straks in Westerwolde

Op je oude dag wonen in een omgebouwde boerenschuur. Dat is het idee van Stichting Blijven Wonen in Westerwolde.

Volgens de stichting willen veel oudere mensen in Westerwolde van hun (te) grote huis af, maar kunnen ze daarna niet terecht in een geschikt huis in de gemeente. Daarom verhuizen ze nu soms noodgedwongen naar Stadskanaal of Emmen. Het is voorzitter Jan Overduin een doorn in het oog.

Appartementen in boerderijen

'We willen zoeken naar oude boerderijen waarbij het mogelijk is om daar appartementen in te bouwen. Waardoor je kan blijven genieten van de omgeving in Westerwolde en je niet in een grote flat terechtkomt', zegt Overduin.

Voldoende belangstelling

Volgens de stichting is er voldoende belangstelling voor het plan voor. 'We hebben zoveel mogelijk mensen uit onze eigen kennissenkring gevraagd of ze er belangstelling voor hebben. Van de honderd mensen waren er, tot onze verbazing, 75 enthousiast.'

Maar voordat de appartementen zijn omgebouwd moet er nog veel gebeuren, weet ook voorzitter Overduin. 'We zijn ons nu verder aan het oriënteren', zegt hij. 'In heel Nederland komen dergelijke projecten van de grond, en we zijn op zoek naar vergelijkbare trajecten om daar te praten met de initiatiefnemers en bewoners. We willen weten hoe het ze bevalt.'

Gemeente Westerwolde

Komende week heeft de stichting een afspraak met wethouder Bart Huizing (PvdA). 'We hopen vooral dat de gemeente achter ons gaat staan', zegt Overduin. 'Er zullen bestemmingsplannen moeten worden gewijzigd, et cetera. Er moet nog veel gebeuren.'

Het is dus ook niet zo dat de eerste mensen komende week in hun appartement wonen. Eind dit jaar moeten de eerste plannen voor het verbouwen van ten minste één boerenschuur er liggen, over twee jaar hoopt de stichting dat de eerste appartementen zijn gebouwd.

