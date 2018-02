Groningse scholen: 'Niet alleen staken, maar onderteken ook onze petitie'

De lerarenstaking in het Stadspark in Stad, afgelopen oktober (Foto: Eva Hulscher/RTV Noord)

De katholieke scholenkoepel Primenius uit Oude Pekela is een petitie gestart waarin wordt gevraagd om meer geld voor het basisonderwijs. Primenius blijft de lerarenstakingen wel steunen, maar wil met de petitie ouders meer betrekken bij de strijd voor geld.

John van Meekeren, bestuursvoorzitter van Primenius: 'Om te voorkomen dat er een kloof ontstaat tussen ouders en scholen, vragen we ze ook om de petitie te tekenen. Je merkt toch af en toe dat er bij ouders iets meer weerstand is tegen de stakingen, want ze moeten dan natuurlijk extra opvang regelen.'



'Urgentie is hoog'

Primenius heeft zo'n vijfduizend leerlingen, verspreid over ruim dertig scholen in vooral Noord- en Oost-Groningen en Noord-Oost Drenthe. 'We hebben alle ouders ook een brief gestuurd met de vraag of ze de petitie willen ondertekenen. Het is een groot probleem en de urgentie is hoog.'

Stakingen

Er zijn al twee landelijke stakingen geweest en op 14 februari is een staking in de drie noordelijke provincies. Ook de 550 docenten die bij de scholen van Primenius werken doen daar weer aan mee.

'En dat steunen wij', zegt Van Meekeren. 'We betalen het salaris ook gewoon door. Dat bekijken wij per keer, ook in samenspraak met de vakbonden. Maar de werkdruk moet echt omlaag en er moet meer geld naar het onderwijs.'

Klassen naar huis sturen

'Dat heeft zijn weerslag en we ondervinden dat in de dagelijkse praktijk', geeft de bestuursvoorzitter aan. 'We sturen geregeld klassen naar huis omdat er bij ziekte onder leraren geen vervanging geregeld kan worden. Daarnaast zijn de salarissen niet conform het opleidingsniveau van de leerkrachten.'

'Toekomst van Nederland'

'En daarnaast is er ook een groot probleem op de langere termijn, want de kwaliteit van het basisonderwijs heeft eronder te lijden, net als de schoolgaande kinderen, de toekomst van Nederland.'

Petitie

'Daarom moeten we niet lijdzaam toezien maar de krachten verenigen. Daarom zijn we de petitie gestart', zegt Van Meekeren. De petitie 'Meer geld naar het primair onderwijs' is inmiddels zo'n 1.600 keer ondertekend.

