IJsbaan Nieuw-Buinen geen concurrent meer voor Noordlaren

Het ziet ernaar uit dat er volgende week een aantal dagen met vorst aankomen en mogelijk brandt dan ook de strijd om de eerste marathon op natuurijs los. Noordlaren, dat meerdere keren de primeur had, hoeft voor concurrentie van Nieuw-Buinen niet meer te vrezen.

In het Drentse dorp is gewerkt aan de aanleg van een ijsbaan, maar voor dit jaar is het nog te vroeg om een marathon te organiseren. Dat zegt voorzitter Jacob Hofman van de baan tegen Sport in Nederland.

'Het is een hele organisatie'

'Er is nog geen draaiboek voor het organiseren voor een marathon op natuurijs. We hebben al wel gesprekken gehad met Willem Hut van de KNSB, maar het is een hele organisatie om het te kunnen organiseren.'

Inwoners

Geen marathon dus in Nieuw-Buinen, maar als het inderdaad stevig gaat vriezen kan er door de inwoners wel geschaatst worden, zegt Hofman. 'Er ligt nu water op de baan van de regen dus er kan als het gaat vriezen absoluut geschaatst worden door de leden van de vereniging.'

