'Als het nodig is, gaan we weer naar Den Haag'

Het was een kort nachtje voor akkerbouwer Berend Jan Westerdijk uit Garsthuizen. Hij was een van de deelnemers aan de boerenprotestmars, die donderdag met zijn tractor richting Den Haag toog om te protesteren tegen de gaswinning in Groningen.

Om 2.30 uur was Westerdijk weer bij zijn boerderij in Garsthuizen, maar om 7.00 uur was hij al weer in de benen. Donderdag verzamelden tientallen boeren met tractoren zich bij Westerdijk. De landbouwvoertuigen gingen per dieplader naar Den Haag. De boeren willen aandacht voor hun aardbevingsproblemen.

'Ze waren doodsbang'

Naar mate de boeren de residentie naderden, werden Haagse autoriteiten nerveuzer. 'Man, man wat was er een politie op de been. Ik heb nog nooit zoveel agenten bij elkaar gezien', vertelt de 82-jarige akkerbouwer. 'Ze waren in Den Haag doodsbang dat het mis zou gaan. Dat het uit de hand zou lopen.'

Westerdijk onderhandelde hoogst persoonlijk met Paulien Krikke, de burgemeester van Den Haag, over de protestmars. De boeren wilden met hun tractoren richting het Binnenhof, maar dat zag de gemeente Den Haag en de politie niet zitten. Uiteindelijk mochten er twee tractoren mee. De rest bleef achter op het Haagse Malieveld.

Kindertrekkers

'Hou kist doe dit de Grunnegers aan doun', hield Westerdijk de in Friesland geboren Krikke voor. De burgemeester antwoordde dat het risico te groot was dat er iets mis zou gaan. 'Op een gegeven moment belde ze me op: Berend Jan er worden meer trekkers afgeladen', vertel de Groninger akkerbouwer. 'Ik zei doe maar rustig, ik kijk wel even. Ze had wel gelijk, maar het waren van die kindertrekkers', lacht Westerdijk.

Tijd om de lange dag met de protestactie te verwerken heeft hij nog niet gehad. 'Ik moet alles nog even laten bezinken. We moeten nu maar afwachten of de gemaakte afspraken worden nagekomen. Ik heb d'r wel vertrouwen in, maar ik heb Krikke wel verteld dat we terugkomen als het nodig is. En dan pakken wij het anders aan en gaan er meer boeren naar Den Haag.'

