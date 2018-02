Ook Harma zegt het: volgende week kans op scheuvelen

Bij schaatsliefhebbers kriebelt het al in de onderbuik, maar nu zegt ook onze weervrouw Harma Boer het: de kans op scheuvelen is volgende week zeker aanwezig.

'Als het aan mij ligt dan moet het volgende week op de ijsbanen mogelijk zijn', zegt de weervrouw.

Goed vriesweer

Dit weekend worden er nog een aantal sneeuwbuien verwacht, maar die ziet Harma volgende week niet terug.

'Het wordt echt goed vriesweer zover ik nu kan zien. Overdag is het rond het vriespunt en in de nacht hebben we matige vorst.'

Krijgen we een marathon op natuurijs?

Bij dit soort berichten hoort natuurlijk ook de vraag of er een marathon op natuurijs kan worden geschaatst, maar daar waagt Harma zich nog niet aan.

'Ik kan me voorstellen dat ze in Noordlaren de kriebels al krijgen, maar volgende week weten we pas echt waar het op aan gaat.'

