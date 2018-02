Qbuzz leidt buschauffeurs op in Stad Groningen

Qbuzz is vrijdag in de stad Groningen begonnen met de opleidning van nieuwe, jonge buschauffeurs in een BBL-traject. De vervoersmaatschappij werkt hiervoor samen met Noorderpoort.

Vijftien leerlingen zijn begonnen aan de opleiding. Ze gaan één dag in de week naar school en de overige dagen doen ze praktijkervaring op.

Populair vervoermiddel

De opleiding is nodig, omdat er de komende tijd meer buschauffeurs nodig zijn. 'Op dit moment hebben we veel oudere chauffeurs in dienst en die gaan op een gegeven moment met pensioen. Tegelijkertijd neemt het aantal reizigers toe, want de bus is een populair vervoermiddel', zegt Pieter Buikstra van Qbuzz..

Tijdens de opleiding krijgen de leerlingen ook les in gastheerschap. 'Het vak van buschauffeur is meer dan een bus van A naar B rijden. Daarnaast krijgen we de komende tijd ook te maken met andere bussen, die bijvoorbeeld op waterstof rijden', zegt Buikstra.