'Het is hier goed studeren, hoor. De kroegen gaan nooit dicht'

Onderweg naar 'school' en toch het gevoel hebben dat je spijbelt? Dan ben je vast op weg naar de open dag van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Ruim tienduizend toekomstige studenten en hun ouders nemen vrijdag een kijkje in onze stad.

'Ik ben op zoek naar de academische pabo. Dat moet 'm gaan worden', zegt een jongen op het Broerplein. Hij komt uit Flevoland en twijfelt nog tussen Groningen en Utrecht. 'Met het studentenleven zit het hier volgens mij wel goed. De verhalen die ik erover hoor zijn wel positief', lacht hij. Zijn vader is iets serieuzer: 'De open dag ziet er professioneel uit. Dit lijkt goed, ik ben vol vertrouwen.'

Kroegen

Een andere vader laat via Twitter weten dat hij ook onderweg is met zijn 16-jarige zoon. Hij ontvangt meteen een enthousiaste reactie: 'Oh wat leuk! In Groningen is het goed studeren, hoor! De kroegen gaan er nooit dicht.'

Record

Eventmanager Joke Jalvingh van de RUG is druk bezig alles in goede banen te leiden. 'Ruim tienduizend aanmeldingen voor deze open dag; dat is een nieuw record. Alle opleidingen presenteren zich vandaag en als je nog niet weet wat je wilt, kun je studiekeuzeworkshops volgen.'

Om studenten van en naar de RUG te brengen, worden pendelbussen ingezet.

Lees ook:

- Recordaantal scholieren maakt kennis met universiteitsstad Groningen: 'De sfeer hier is gewoon leuk'

- RUG begroet 2300 nieuwe internationale studenten