Noorden schaart zich achter komst Formule 1 naar Assen

Als het Formule 1-circus inderdaad naar Assen komt, dan is dat een geweldige opsteker voor heel Noord-Nederland. Dat concluderen de drie noordelijke provincies en de gemeenten Groningen, Leeuwarden en Emmen.

Ze scharen zich daarom eensgezind achter de inspanningen van Assen om de koningsklasse van de autosport naar het TT-circuit van de Drentse hoofdstad te halen. De drie gemeenten en provincies verwachten dat het evenement een grote opsteker zal zijn voor de noordelijke economie, onder meer voor de horeca-sector.

Toenemende kansen

De kansen op de komst van de Formule 1 naar Assen nemen toe, nu de internationale autosportfederatie FIA positief is over de mogelijkheden van de het circuit in Assen. Dat zal wel eerst voor enkele miljoenen euro's moeten worden aangepast, voordat het geschikt is voor Max Verstappen en zijn concurrenten.

