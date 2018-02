Nieuw activiteitencentrum in Delfzijl

Er komt een activiteitencentrum aan de Prins Bernardlaan in Delfzijl. Het nieuwe centrum wordt gerealiseerd door de gemeente Delfzijl in samenwerking met diverse zorg- en welzijnspartijen.

De Stichtings Welzijn en Dienstverlening (SWD), de Algemene Stichting Welzijn Appingedam (ASWA), NOVO en Lentis starten in eerste instantie hun activiteiten in het centrum.

Thuis voelen

Wethouder Meindert Joostens: 'De plek waar je woont en leeft, moet een plek zijn waar je je thuis voelt. Activiteiten in de buurt maken hier onderdeel vanuit en geven inwoners gelegenheid mee te doen in de samenleving. Iedereen is dan ook welkom in het activiteitencentrum.' Later in het jaar wordt het aantal activiteiten uitgebreid.

Het gebouw wordt rond de zomer officeel geopend. Omwonenden van het nieuwe activiteitencentrum hebben een brief ontvangen over de plannen.