Lek in waterleiding in Stad, advies om water te koken (update) (Foto: 112Groningen.nl) (Foto: 112Groningen.nl)

Bij ongeveer 250 huishoudens en bedrijven in de omgeving van de Regattaweg en de Timpweg in Groningen komt momenteel weinig of geen water uit de kraan.

De storing is het gevolg van een lekkage in een hoofdleiding dat ontstaan is bij werkzaamheden aan de riolering. Daardoor is de druk gedeeltelijk of helemaal weggevallen. Advies: kook het water Als er nog wel water uit de kraan komt, dan kan dat troebel zijn. Het Waterbedrijf Groningen onderzoekt op dit moment of het schadelijk is om het water te drinken. Het advies is om het water minimaal drie minuten te koken. Omwonenden worden hierover ook geïnformeerd door medewerkers van het Waterbedrijf die langs de deuren gaan. Reparatie duurt nog uren Monteurs zijn bezig het lek te dichten. Het waterbedrijf verwacht dat de reparatie uiterlijk tot vrijdagmiddag drie uur duurt. Er is een mobiel watertappunt opgezet om omwonenden alsnog van water te voorzien.