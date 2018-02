Deel dit artikel:











Gemeente Oldambt investeert in cultuuronderwijs (Foto: Marco Grimmon/RTV Noord)

Het gemeentebestuur van Oldambt wil voor de komende vier jaar 42.000 euro beschikbaar stellen voor cultuuronderwijs in de gemeente. Het geld is bedoeld voor de 3000 leerlingen in het basisonderwijs in de gemeente.

Verschillende leerkrachten van de 23 basisscholen in de gemeente hebben aangegeven dat cultuurparticipatie geen vanzelfsprekendheid. 'Cultuuronderwijs is een belangrijk onderdeel van de opvoeding, omdat het bijdraagt aan het creatief en probleemoplossend denken en handelen van kinderen', zegt wethouder Bard Boon van de gemeente Oldambt. Het bedrag van de gemeente is bedoeld voor zowel de uitvoering als de coördinatie van culturele activiteiten. De scholen bepalen zelf hun koers en kunnen het geld investeren in bijvoorbeeld muzieklessen, erfgoedonderwijs of kunsteducatie. De gemeenteraad besluit op 19 februari of het geld al dan niet beschikbaar wordt gesteld.