Rondje Groningen: 'Warme Groningers' in Cambodja

Leuke, interessante, grappige of opvallende berichten die we tegenkomen op social media zetten we doordeweeks om 21.00 uur op een rij in Rondje Groningen. Deze keer: carnaval in Troapel.

1) Ik kom ja uit Veendam weg! Hoezo, 'heimwee naar je geboorteland'? Bekijk het filmpje hier. 2) Carnaval in Troapel Carnaval in Troapel, dat is een feest met pit. De organisatie is er klaar voor! 3) Hoe solidair is Zeeland eigenlijk met Groningen? Oordeel zelf... 4) Brief aan de koning Heb jij je brief aan de koning al gepost? Marcel Hensema startte de actie om Shell het predicaat koninklijk af te nemen. 5) De spin in het web Wat verandert er eigenlijk voor Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders als het nieuwe schadeprotocol van kracht is, wordt op Twitter gevraagd... 6) Ook in Cambodja doen ze mee aan Warmetruiendag Dertig graden of niet, Groningers Monique, Margot en Alies doen in Cambodja gewoon mee met Warmetruiendag. 'Wie anders dan wij als inwoners van de provincie Groningen zien het belang van vermindering van gasverbruik!', mailen ze de redactie. 7) Struisvogelpolitiek De cartoon van Bas van der Schot kan het Groninger Gasberaad wel bekoren. 8) Karren maar! Stad-Groninger wethouder Joost van Keulen mocht met RTV Noord-verslaggever Beppie van der Sluis kijken op het TT-circuit in Assen. Mogelijk komt de Formule 1 daar in de toekomst en Van Keulen ziet het helemaal zitten. 9) Diepe buiging Bevingsgedupeerde Sijbrand Nijhoff zat donderdagavond laat aan tafel bij Humberto Tan op RTL4, om te praten over de geheime gascontracten die hij openbaarde. Zijn optreden maakte de tongen los op Twitter. Roeland Roovers maakt een 'diepe buiging' voor hem. Rondje Groningen is er maandag weer om 21.00 uur. Lees hier de vorige edities terug.